OSTELLO SAN FREDIANO A LUCCA – SVELATI I DETTAGLI DEL PROGETTO

Come promesso, sono entrati nel vivo i lavori di riqualificazione e rinnovamento dell’Ostello San Frediano, chiuso al pubblico da oltre cinque anni. In seguito agli espletamenti burocratici e amministrativi ultimati ed ai numerosi sopralluoghi svolti da Comune e Ristogest, l’azienda che detiene l’affidamento in concessione, sono state aperte le porte della struttura ai giornalisti