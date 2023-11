Ostello di San Frediano: procedono i lavori di riqualificazione e arriva anche il via libera della Soprintendenza

Ostello di San Frediano: procedono i lavori di riqualificazione e arriva anche il via libera della Soprintendenza per i nuovi interventi di rinnovamento

L’assessore Santini:”Il progetto riqualificherà l’intera area cittadina e sarà un centro nevralgico per l’accoglienza turistica di tutto il territorio”

E’ stato completato in questi giorni, con il via libera della Soprintendenza, il quadro autorizzativo per gli interventi di riqualificazione e rinnovamento all’Ostello San Frediano, coordinati e diretti da Ristogest, l’azienda che detiene l’affidamento in concessione della struttura.

Prosegue quindi l’avanzamento dei lavori verso un ulteriore step che lascia presagire una prima e parziale apertura dell’Ostello, chiuso da oltre cinque anni, già entro la prossima stagione estiva.

Il dettaglio degli interventi prevede in questa fase l’adeguamento degli spazi alle normative della tutela delle persone con disabilità per i bagni al piano terra nelle camere, nel ristorante e nelle sale collegate. Si sono inoltre resi necessari presidi alle pietre di contorno delle finestre lato giardino, che saranno seguiti da sostituzioni (nel caso di pietre ammalorate), oppure consolidamenti e fissaggi.

L’area cantiere è stata recintata completamente, lasciando libero il percorso di sicurezza previsto sul lato della nuova palestra. Sono inoltre in corso gli appalti per le opere impiantistiche dei bagni: rinnovo e revisione dei componenti sanitari, radiatori ed accessori vari. Sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza saranno poi restaurate le pietre di facciata e gli infissi esterni.

Il programma dei lavori proseguirà infine con la messa in opera dei ponteggi per procedere con il rifacimento delle pitturazioni, sia sulle facciate afferenti il giardino lato Mura, sia quelle del cortile interno.

L’Ostello di San Frediano, che con i suoi oltre 2.000 metri quadrati ospiterà circa 140 posti letto in camere di diversa tipologia, oltre ad un info point, vari servizi ristorativi e spazi dedicati alla socialità e all’aggregazione, sarà capace di intercettare le necessità di un pubblico ampio e variegato, in risposta ai recenti trend statistici che vedono Lucca affermarsi tra le mete turistiche più richieste e ambite, a livello nazionale e non solo.

“Siamo soddisfatti degli aggiornamenti di Ristogest, che attestano un ulteriore avanzamento dei lavori all’Ostello San Frediano – dichiara l’assessore al turismo, Remo Santini – Un progetto che riqualificherà di fatto l’intera area cittadina, rappresentando un centro nevralgico per l’accoglienza turistica di tutto il territorio. La riapertura della struttura, dopo cinque anni di chiusura,rappresenta una priorità anche e soprattutto in risposta ai ben noti dati del settore turistico, che vedono la domanda crescere ogni giorno. Cerchiamo così di fornire una risposta concreta alle esigenze cittadine, in questo luogo di eccellenza che diverrà assoluto protagonista e riferimento per la scena turistica territoriale”.