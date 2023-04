Ospedali, la protesta dei sindacati: “Subito nuove assunzioni”

PROVINCIA – Negli ospedali e nelle strutture sanitarie c’è bisogno di nuove assunzioni, subito. Il grido di allarme lo hanno lanciato i sindacati, che hanno organizzato presidi di protesta a Lucca davanti al Campo di Marte e al San Luca, in Versilia di fronte all’ospedale di Lido di Camaiore.

fonte noitv

Per le organizzazioni dei lavoratori è ormai inaccettabile il ricorso sistematico al lavoro straordinario e all’orario aggiuntivo. E se non si riesce a rimediare in questi modi si lavora con organico ridotto, pratica che mette a rischio la qualità del servizio e in definitiva anche i pazienti.

Un esempio di quello che sta accadendo riguarda le cosiddette pronte disponibilità, cioè l’immediata reperibilità del dipendente e l’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel minor tempo possibile.

Per questo la richiesta più immediata dei sindacati è quella dell’aumento del personale.

Ma c’è bisogno che il governo aumenti la spesa per la sanità.