Barga, 24 novembre 2023. Si comunica che a partire da venerdì 1 dicembre prossimo, all’ospedale di Barga, le richieste ed i ritiri della documentazione sanitaria avverranno sia in presenza, recandosi allo sportello Cup dell’ospedale, dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 13:00, sia via email, scrivendo all’indirizzo cartelle.vds@uslnordovest. toscana.it o via posta elettronica certificata aziendale.