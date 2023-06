Orrido di Botri, la protesta dei cittadini: “No alla nuova strada forestale”

Ci troviamo indubbiamente in uno dei luoghi più belli e incontaminati di tutta la provincia:

Infatti si tratta di un sentiero e niente più.

realizzare qui una strada percorribile con i mezzi sarebbe secondo i componenti del comitato non solo una ferita per l’ambiente, ma anche motivo di instabilità visto la criticità del territoririo



Il comitato che si oppone alla realizzazione alla strada sta raccogliendo adesioni a tutti i livelli: Cai, Lega ambiente e tanti cittadini e personaggi noti. Anche perché bisogna considerare, spiegano, che siamo all’interno di un’oasi protetta.



L’augurio che si fanno in tanti è che l‘ente possa rivedere il progetto, evitando una ferita lunga quasi un km, in un luogo incontaminato