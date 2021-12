Ormai manca poco alla fine dell’anno.

Chi deciderà di usare i fuochi d’artificio o “botti”, tenga presente che:

DEVONO essere acquistati nei negozi specializzati, perché DEVONO essere legali.

DEVONO essere utilizzati in massima sicurezza per la propria e l’altrui incolumità.

non DEVONO essere utilizzati da minori.

non DEVONO essere utilizzati in presenza di animali.

Fate ATTENZIONE!!! BUON ANNO!!!

