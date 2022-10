ORIENTAMENTO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO DUE APPUNTAMENTI A PALAZZO MEDICEO E ALLE SCUDERIE

Giovedì (27 ottobre) e 7 novembre due mattinate per gli studenti

Bertonelli: “Iniziative per avvicinare sempre più i giovani a scuola e Università”

SERAVEZZA – Si amplia il ventaglio dell’orientamento per gli studenti del territorio: dopo la positiva esperienza dell’anno scorso, con la presenza delle Facoltà dell’Università di Pisa e la partecipazione di diverse centinaia di studenti, quest’anno è in calendario anche una data per la scelta della scuola superiore.

Primo appuntamento giovedì (27 ottobre) dalle ore 8.30 alle 13.30 a Palazzo Mediceo, con la presenza di una ventina di istituti d’istruzione superiore di secondo grado delle province di Lucca e Massa Carrara che saranno presenti, nelle sale di Palazzo Mediceo, con postazioni dove gli studenti delle medie e le loro famiglie potranno trovare materiale informativo sui singoli percorsi di studio, oltre alla consulenza di docenti ma anche di studenti dei rispettivi istituti che potranno così parlare direttamente con i ragazzi delle loro esperienze.

Tra le scuole partecipanti, sette istituti scolastici della Versilia storica, cinque di Viareggio, sei della provincia di Massa Carrara e il liceo musicale di Lucca.

Il secondo appuntamento, in programma lunedì 7 novembre dalle ore 8.30 alle 13.30, ricalcherà il positivo debutto dell’anno scorso quando il Mediceo e le Scuderie furono meta di diverse centinaia di studenti che trovarono stand informativi su tutte le facoltà dell’Università pisana.

Anche quest’anno sarà possibile acquisire informazioni su ogni percorso di studio, attraverso approfondimenti su tutti i servizi offerti dalle singole facoltà che si alterneranno nelle loro presentazioni alle Scuderie Granducali.

“Si tratta di due appuntamenti di grande rilevanza per gli studenti del nostro territorio – spiega Vanessa Bertonelli, assessore alla scuola superiore e alla cultura – che consentono agli studenti di compiere scelte consapevoli, entrando direttamente a contatto con le diverse scuole e Facoltà. L’iniziativa di orientamento ha quest’anno anche il patrocinio della Regione Toscana e, tra l’altro, lavoriamo a una appendice dell’evento, ovvero orientamenti ad hoc che potranno essere richiesti dalle singole scuole. L’università ha dato la disponibilità anche per questo tipo di attività che potranno svolgersi alle Scuderie attraverso un vero faccia a faccia mirato tra studenti e Facoltà”.

Un fronte sul quale l’assessore Bertonelli sta lavorando per rendere sempre più vicina la formazione universitaria al territorio, anche come incentivo agli studenti a proseguire il percorso di studi.

A questo proposito, si sta anche valutando la possibilità di aprire un punto informativo, che potrebbe anche delinearsi come segreteria studenti, sul territorio comunale dove i giovani, ma non solo, potranno rivolgersi per avere informazioni e svolgere le diverse pratiche, senza recarsi necessariamente a Pisa”.