Il gruppo in opposizione a Borgo a Mozzano “Orgoglio Comune ” pone una riflessione sulla Tematica TARI dopo le segnalazioni sopraggiunte dai cittadini e dai commercianti.

Siamo a conoscenza- esordiscono Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi- che alcuni comuni che risiedono sullo stesso nostro territorio Regionale esempio Pisa ma, anche Provinciale come Bagni di Lucca, hanno prorogato i termini

PER L’ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI CONTRIBUTI TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE.

Il tutto attraverso due bandi a scadenza diversa ma, con i quali è stato possibile presentare la domanda riguardo ulteriori contributi alle attività economiche che hanno subito la chiusura o la limitazione del proprio esercizio a causa di disposizioni normative emanate a seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid-19

Tali bandi hanno previsto dei contributi che in alcuni casi sono stati aumentati nel 2021 dal 15% sino ad un massimo del 25% come nel caso del comune di Pisa o addirittura al 100% come a Bagni di Lucca mentre a Borgo a Mozzano, al momento o in proporzione a quanto poteva essere fatto, vi è stato lo zero %.

Crediamo- proseguono i consiglieri eletti- che sarebbe stato invece molto utile se pure nel nostro territorio comunale si fosse realizzato un concreto aiuto come questo.

Anche perché una riapertura per un secondo bando avrebbe consentito la presentazione a sua volta di nuove istanze e la possibilità un po’ a tutti di accedervi favorendo la ripresa e il rilancio a pochi mesi dall’emergenza.

Purtroppo però non è stato così e molti commercianti del nostro comune si sono visti recapitare presso la propria sede delle “corpose” bollette TARI.

Riteniamo- concludono Bertolacci, Bertieri, Brunini e Marchi- che se non vi è la logica che senza una chiara e circolare economia territoriale non si crea una efficace ed efficiente crescita , sia lavorativa che sociale, il futuro avrà molte incognite poiché crediamo che molte attività si troveranno sempre più nel disagio in cui difficilmente sapranno fare fronte a costi che “filosoficamente” l’amministrazione fa credere di diminuire ma che nella realtà invece, sembra stiano aumentando.