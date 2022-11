Orgoglio Comune: bene la chiusura dell’ ufficio postale di Borgo a Mozzano per ristrutturazione ma, serve trovare una sede alternativa idonea nel capoluogo e non altrove.

A breve la posta di Borgo a Mozzano chiuderà per lavori di ristrutturazione.

Non ci sarebbe nulla di male se oltre alla miglioria dello stabile e dei servizi fosse garantito l’erogazione di quest’ultimi nel periodo che interessa l’intervento- così esordiscono i consiglieri Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi.

Pare infatti, purtroppo, che a molti cittadini sia stato detto di fare riferimento alle poste dei paesi limitrofi (Diecimo, Valdottavo, Fornoli….).

Un’ amara sorpresa dunque per tutti gli utenti che in questi giorni si stanno recando o si recheranno presso l’ufficio postale del capoluogo per pagare le bollette,effettuare versamenti o altro.

Ad aggravare la situazione di disagio inoltre, è un’altra questione: anche lo sportello automatico di bancoposta, ubicato all’esterno dello stabile, risulterà fuori servizio.

Di fronte a tutto questo, il sindaco si è limitato a fare un post su facebook, per spiegare e avvisare i cittadini dei lavori e dei futuri servizi ma, non a trovare una soluzione concreta per coloro che sono impossibilitati nello spostarsi per raggiungere gli uffici disponibili.

A nostro avviso forse- proseguono i consiglieri- sarebbe stato meglio cercare di chiedere una collaborazione con tutti per individuare una sede idonea nel mantenere almeno i servizi basilari nel capoluogo e non altrove, soprattutto per coloro che per vari problematiche o motivi non possono muoversi.