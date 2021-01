Orgogglio comune: attacco offensivo, in maniera ingiustificato e volgare, ma con tanto di like di un assessore.

Il gruppo di opposizione Orgoglio Comune, interviene dopo un commento con oggetto offese volgari rivolte al consigliere Bertieri Yamila.

Apprendiamo non con stupore- esordiscono i consiglieri di minoranza- che per l’ennesima volta appaiono sotto i post del primo cittadino, commenti offensivi e un po’ “sessisti ” nei riguardi dell’opposizione o meglio…delle donne delle opposizione.

Infatti un cittadino ha commentato riferendosi chiaramente all’agenda delle segnalazioni “Punte di Spillo ” di Bertieri Yamila con aggettivi poco cortesi, se non vergognosi.

A chi offende una donna sopratutto con questi modi, diciamo che tale persona dovrebbe vergognarsi e di molto.

Ma, ci teniamo a sottolineare che le segnalzioni che ci sopraggiungono vengono in “primis” dai cittadini quindi mancando di rispetto a lei il signore ( se così si può definire, perché un uomo che arriva a mancare di rispetto a una donna tanto signore non è…) manca di rispetto a loro e le persone che ci chiamano evidenzinadoci dei problemi, non sono certo “dei topolini che vivono nei nidi”.

Aiutare inoltre, non vuol dire avere “il marchese fisso” parole usata dall’autore del commento ma, significa avere il buon senso del dovere, virtù ormai rara.

La cosa che poi ci lascia sbalorditi è che questo democratico e rispettoso commento è stato accompagnato da un bel “mi piace” di un assessore.

Ci chiediamo…:” a cosa servono tutte le panchine rosse presenti sul territorio quando un sindaco accetta che sulla sua pagina vengano così gravemente e ripetutamente fatte delle offese alle donne senza intervenire?

Perché non è la prima volta , basta pensare agli aggettivi denigratori nei confronti della candidata a sindaco di Orgoglio Comune nel periodo della campagna elettorale (maggio 2019).

E la vicesindaca promotrice di eventi proprio contro la violenza alle donne ma, che però in questi casi se na sta in silenzio?

Per non parlare dell’ assessore che ha messo pure un like al commento.

Complimenti a tutti!