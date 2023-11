Orecchiette con cime di rape

Orecchiette con le cime di rapa è il piatto che vi propongo oggi .. sono davvero facili e gustose. Quella che vi propongo è la ricetta con le orecchiette fatte in casa ma comprendo che molti di voi non hanno tempo quindi, se volete usare quelle già pronte saranno buone o stesso.Le orecchiette con le cime di rapa, chiamate anche “recchitelle” o “strascinati”, sono uno dei piatti tipici più rappresentativi della Puglia, in special modo della provincia di Bari, ma questo primo piatto si prepara in tutta la regione. Ecco la mia ricetta.