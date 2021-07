Ordine Architetti PPC di Lucca: il nuovo consiglio e i nuovi dipartimenti di lavoro

Nel mese di Giugno si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine Architetti PPC di Lucca che sarà in carica per il mandato 2021-2025, con l’impegno a lavorare assieme per recuperare la centralità del ruolo dell’architettura e dell’architetto nella società, e con la volontà di offrire supporto ai colleghi nella complessità di un mestiere che ha molteplici competenze.

Nella convinzione che l’architetto debba riacquistare l’importanza che merita nella società, affinché possa dare il proprio contributo culturale e tecnico per la creazione di visioni ed opportunità per il territorio, il nuovo consiglio ha nominato presidente Fabio Nardini, mentre Giulia Bertolucci è confermata vicepresidente assieme a Lorenzo Ricciarelli; a Debora Agostini il ruolo di consigliera segretaria e a Vincenzo Lucente la tesoreria.

Durante il primo mese di mandato il nuovo Consiglio ha anche messo a punto le deleghe assegnate ai vari consiglieri affinché ogni argomento sia affrontato collegialmente.

Prendendo spunto dall’organizzazione del Consiglio Nazionale Architetti PPC le commissioni tematiche si sono evolute in dipartimenti. L’operazione ha permesso di individuare i temi principali di lavoro ritenuti d’interesse strategico per la professione e per il territorio, che saranno poi approfonditi da commissioni e gruppi di lavoro specifici, coordinati dai vari consiglieri delegati.

I dipartimenti attivati sono:

Comunicazione, coordinato da Giulia Bertolucci assieme a Matteo Casanovi e Valentina Satti.

Cultura e Formazione, coordinato da Lorenzo Ricciarelli assieme a Valentina Satti, Alessandro Masini e Debora Agostini.

Urbanistica, paesaggio e territorio, coordinato da Debora Agostini assieme a Daniela Corti e Marinella Spagnoli.

Professione e Dipartimento iunior, coordinato da Vincenzo Lucente assieme a Matteo Casanovi e Giovanni Fornaciari.

A questi si aggiungono tre nuovi dipartimenti su argomenti ritenuti centrali per la professione: Pari opportunità, Conservazione e Restauro, Sostenibilità.

Il primo sarà impegnato a sostegno delle pari opportunità lavorative e di accesso alla professione per ogni fascia di età, ogni genere e ogni abilità. Il Dipartimento Pari opportunità è coordinato da Daniela Corti.

Il secondo nuovo dipartimento è istituito a sottolineare le competenze esclusive riconosciute proprio all’architetto in tema di restauro e intervento sul patrimonio storico culturale. Il Dipartimento Conservazione e Restauro è coordinato da Vincenzo Lucente, assieme a Giovanni Fornaciari

L’ultimo nuovo dipartimento: Sostenibilità, coordinato da Giulia Bertolucci, nasce dalla consapevolezza che seppure questo sia un tema importante e trasversale, tale da permeare ogni azione progettuale, esso è invece spesso accantonato, o confuso con semplici azioni di risparmio energetico. Questo consiglio ritiene di voler sottolineare l’importanza dell’argomento anche in relazione agli indirizzi europei del New European Bauhaus e della transizione ecologica.

Ognuno dei vari dipartimenti potrà strutturarsi in tavoli di lavoro tematici, per i quali saranno aperte le adesioni, sia nell’immediato, sia più volte durante i 4 anni di mandato consiliare.

Ai suddetti dipartimenti si aggiunge la Commissione Notule e infine il Consiglio di Disciplina i cui delegati saranno nominati nei prossimi mesi dal tribunale.

