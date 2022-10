ORDINANZA DI CHIUSURA DI VIA GIUSTAGNANA

Il provvedimento sarà in vigore da lunedì (3 ottobre) sino a sabato prossimo

PER CONSENTIRE IL TAGLIO DI PIANTE

SERAVEZZA – Divieto di transito in via Giustagnana per taglio di piante pericolose dal 3 all’8 ottobre. L’ordinanza prevede la chiusura di via Giustagnana nel tratto compreso tra l’incrocio con via Bastia, in prossimità del cimitero di Seravezza, e il tornante “delle Salde”, da domani (domenica 2 ottobre) sino a sabato prossimo con questi orari: ore 08,45-11,35; 11,50-13,30; 14,00-14,35; 14,50-15,35; 15,50-18,30.

Il divieto è in vigore per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso, del trasporto pubblico e degli scuolabus per i quali sarà ovviamente garantito il passaggio.

I giorni di chiusura potrebbero variare in caso di condizioni avverse del meteo.