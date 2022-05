CASTELNUOVO GARFAGNANA – E’ stata una giornata di festa per tutto il Nuoto Club Garfagnana l’inaugurazione della quarta corsia della piscina al coperto e il restyling di tutto l’impianto sportivo.

Il presidente Gianfranco Guidi prima del taglio del nastro più volte ha ringraziato l’amministrazione comunale per aver saputo superare parecchi ostacoli. Ricordiamo che una tromba d’aria scoperchiò il tetto della struttura che fu poi risistemato con l’edificio che fu messo anche a norma. Si trattò anche dell’occasione e dell’opportunità giusta per realizzare una quarta corsia che permette all’impianto natatorio garfagnino di avere anche uno sbocco agonistico.

Il taglio del nastro domenica 15 maggio alla presenza del sindaco Andrea Tagliasacchi e di vari componenti della sua amministrazione. Presente anche il consigliere regionale Mario Puppa, il comandante della compagnia Carabinieri Giorgio Picchiotti e Don Alex Martinellli che ha provveduto alla benedizione dell’impianto. L’impegno della Società Garfagnana Nuoto spazia dall’agonismo alla riabilitazione, all’inclusione sociale e nel periodo estivo per circa 3 mesi permette a chiunque di poter usufruire dell’impianto. L’attività sportiva agonistica coinvolge invece circa 60 atleti ai quali si aggiungono tanti altri giovani meno fortunati oltre a coloro che utilizzano la piscina per la riabilitazione in convenzione con la ASL. Non a caso possiamo considerare l’attività di questa società sportiva come la più importante di tutta la Garfagnana.