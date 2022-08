ora faccio il volontario alla pro loco di coreglia

ora faccio il volontario alla pro loco di coreglia da qualche mese per aiutare chi ha bisogno e per vedere i loro sorrisi sono veramente contento ed emozionato di vedere i sorrisi perche oggi giorno sento sempre la tv parlare di guerra e fare il volontario aiuta lo spirito ho le lacrime agli occhi quando scrivo queste cose io non voglio più la guerra voglio la pace

grazie al presidente della pro loco io non mi sento inutile e grazie anche ai miei colleghi della redazione di verde azzurro grazie amici miei

DAVIDE CONTRUCCI