Ora è ufficiale: la Toscana è zona arancione a partire da domenica.

Speravamo di poter partire da lunedì ma non c’è stato niente da fare.

Dalla mezzanotte tra sabato e domenica cambieremo colore, quindi regole.

Lo so, non è facile per tante attività economiche, ma è quello che ci aspetta. Bisogna ancora stringere i denti, far scendere i contagi, in attesa di una ripartenza.

Siamo ancora tutti chiamati a resistere

PATRIZIO ANDREUCCETTI