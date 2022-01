Ora è ufficiale: Eklu Shaka Mawuli ceduto all’Alto Adige

CALCIO C – La notizia era nell’aria da diversi giorni ma adesso ha il crisma dell’ufficialità: la Lucchese ha ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Shaka Mawuli Eklu (classe ’98) al Sudtirol, capolista del girone A di serie C.

Al giocatore, che ha firmato un triennale con l’Alto Adige, il ringraziamento della Lucchese per il grande impegno profuso in maglia rossonera. Per lui ricordiamo 16 presenza e due goals ma soprattutto tanta sostanza in mezzo al campo. Da capire adesso se la società provvederà a sostituire il forte mediano ghanese.