Nell’ambito del dispositivo di soccorso dispiegato sotto il coordinamento della locale Prefettura, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Prato, sta partecipando attivamente con i suoi uomini ed i suoi mezzi alle operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione pratese colpita dagli eventi alluvionali. L’attenuarsi delle precipitazioni ed il parziale ritiro delle acque sta rivelando di ora in ora l’entità dei danni, così come alcuni smottamenti del terreno nelle zone collinari dell’entroterra hanno causato interruzioni della rete viaria stradale della città, in alcuni punti danneggiata al punto tale da aver praticamente isolato comunità che risiedono in piccole frazioni.

In considerazione del complesso quadro emergenziale, la Guardia di Finanza si è da subito attivata già dalle prime ore notturne per impiegare nel teatro delle operazioni i propri tecnici del Nucleo Sommozzatori del R.O.A.N. di Livorno, appositamente addestrati ad operare per il recupero di persone ferite, o comunque in pericolo, in zone di difficile accessibilità. Sono altresì pienamente operative le unità specialistiche aeree e navali di stanza a Pisa e Livorno, in stretta sinergia con le unità di protezione civile e dei Vigili del Fuoco.

Unitamente alle autorità locali e ai servizi di emergenza, i Finanzieri stanno lavorando instancabilmente per affrontare questa situazione critica. La sicurezza dei cittadini è la priorità assoluta, e si stanno mettendo in atto tutte le misure necessarie per gestire l’emergenza. La solidarietà e la collaborazione di tutta la comunità saranno fondamentali per superare questa difficoltà e iniziare il processo di ripristino delle aree colpite.

Nello svolgimento dei propri compiti d’istituto il personale del Corpo è sovente impegnato in operazioni di ricerca e soccorso in mare ed in altre attività a salvaguardia della vita umana in occasione di calamità e disastri, a supporto del dispositivo di Protezione Civile nazionale, sia mediante l’impiego della componente ordinaria che di quella di specialità.