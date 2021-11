OPERAZIONE “PORTE APERTE”: LA GIUNTA RENDE NOTI ORARI E MODALITÀ PER INCONTRARE I CITTADINI

Massarosa – Le porte del Municipio sempre aperte all’incontro con i cittadini. L’Amministrazione Comunale annuncia orari e modalità per incontrare tutti i componenti della Giunta ed i consiglieri delegati.

La Sindaca riceve il lunedì, mercoledì e venerdì mattina ore 8.30-12.30, su appuntamento. Il martedì mattina ricevimento libero. Il sabato a Stiava dalle ore 9.30 alle ore 12,00. Per gli appuntamenti è possibile contattare la segreterai allo 0584/979241 da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

Tutti gli altri ricwvimenti sono onsultabili a questo link

https://www.comune.massarosa.lu.it/…/LA-GIUNTA-RENDE…

Oltre ai ricevimenti

il servizio di segnalazione online “Guardingo” sul sito del Comune (al link http://massarosa.httdev.it/manutenzioni/) in cui attraverso la compilazione di una semplice scheda è possibile inserire la segnalazione e la relativa localizzazione

il numero verde per le segnalazioni attivo durante l’orario d’ufficio 800 133 999

la pagina facebook ufficiale dell’Ente (dove poter inviare segnalazioni solo attraverso messaggio privato)

l’ufficio URP dove potersi recare di persona (al piano terra del Palazzo Comunale di Massarosa in Piazza Taddei), o scrivere tramite email a info@comune.massarosa.lu.it

“Vogliamo dare in modo chiaro e semplice la possibilità a tutti di prendere un appuntamento e venire ad esporci questioni, problemi, segnalazioni ma anche idee e progetti – spiega la Sindaca Simona Barsotti – le porte del Comune con me e la mia amministrazione sono e saranno sempre aperte, non solo simbolicamente ma anche nel quotidiano”