Operaio lucchese denunciato per furto

Pietrasanta – Denunciato il responsabile di un furto in abitazione che aveva fruttato circa 50.000 euro in oro e gioielli, un operaio che aveva lavorato alla ristrutturazione della casa

All’inizio di giugno, un uomo si è rivolto ai Carabinieri poiché si è accorto che ignoti si erano introdotti nella sua abitazione ed avevano asportato numerosi orologi di lusso e diversi gioielli, per un valore di oltre 50.000 euro, che conservava nascosti in un vano di una stanza.

I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini e, in poco tempo, i sospetti sono ricaduti su alcuni operai che avevano effettuato dei lavori di ristrutturazione edilizia nell’abitazione della vittima.

A seguito di ulteriori accertamenti, i Carabinieri hanno stretto il campo attorno ad uno degli operai e nella mattinata di ieri hanno fatto scattare un blitz presso la sua abitazione.

Il sospettato infatti, un operaio 34enne di Lucca, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare ed è stato trovato in possesso di tutta la refurtiva asportata qualche settimana prima, in particolare di diversi orologi Rolex e numerosi gioielli preziosi.

I carabinieri hanno dunque recuperato l’intera refurtiva e l’hanno restituita al legittimo proprietario mentre il responsabile è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto in abitazione.

