Per fortuna la scarica elettrica è stata interrotta dopo pochi istanti dal sistema di sicurezza dell’alimentazione

L’uomo, con alcuni colleghi, stava installando un impianto sul tetto di uno stabilimento, quando – improvvisamente – è stato investito da una potentissima scarica elettrica, per fortuna interrotta dopo pochi istanti dal sistema di sicurezza dell’alimentazione.

Se l’è vista decisamente brutta un operaio bresciano, dipendente di una ditta specializzata nella posa di pannelli fotovoltaici, che era in trasferta in provincia di Reggio Emilia.

Sul posto sono immediatamente arrivati ambulanza, automedica ed elisoccorso, che lo ha portato d’urgenza in ospedale. L’uomo era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.