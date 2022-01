operaio ferito in un cantiere navale – un pancale lo travolge

Alle ore 14.06 – Infortunio sul lavoro in darsena a Viareggio al Cantiere CBI Navi.

L’infortunato è un uomo di 49 anni, l’incidente per dinamica è stato classificato come codice rosso ma, fortunatamente le fratture provocate dal pancale che gli è caduto sulle gambe, non sono gravissime. E’ intervenuta l’auto medica sud e la croce verde di Viareggio.