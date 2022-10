operaio cade da una pala eolica e muore

Vittima un 37enne di Cerignola (Foggia), morto sul colpo, dopo essere precipitato da una pala eolica sulla quale stava svolgendo lavori di manutenzione, ad Ordona, nel Foggiano.

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri che stanno accertando l’esatta dinamica dell’incidente e indagini sono in corso per capire come mai l’uomo possa essere precipitato.

D.V.