Open MuSA: un viaggio tra arte e tradizioni artigiane del territorio

Open MuSA: un viaggio tra arte e tradizioni artigiane del territorio

Dal 10 agosto il MuSA di Pietrasanta aperto tutte le mattine al pubblico per visite gratuite

Viareggio, 9 agosto 2023 – Dal 10 agosto al 30 settembre è possibile scoprire la collezione permanente virtuale del MuSA di Pietrasanta grazie all’iniziativa Open MuSA, che prevede l’apertura straordinaria tutte le mattine dalla 10,00 alle 13,00 dell’ex laboratorio artistico di marmo oggi sede dello spazio virtuale.

Un’opportunità per poter guardare in un ambiente immersivo e spettacolare, grazie alla presenza di otto schermi e di un impianto audio ad alta definizione, la multiproiezione dei documentari che raccontano, attraverso i suoni e le immagini, la storia e lo sviluppo delle principali attività artigianali e artistiche del territorio e la videoinstallazione, che mette in risalto l’altissima qualità artistica delle sculture di Michelangelo.

L’evento, promosso dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, è organizzato da Lucca In-Tec, società partecipata dall’ente camerale, che gestisce il MuSA di Pietrasanta e il Polo Tecnologico Lucchese.

Per info: info@musapietrasanta.it – https://musapietrasanta.it/ – MuSA, Via Sant’Agostino 61 (angolo via Garibaldi).

Info documentari

La voce del marmo (durata: 25 minuti) – Racconto emozionale che in un susseguirsi di immagini storiche e contemporanee guida lo spettatore in un viaggio ricco di suggestioni alla scoperta delle tradizioni locali. “La voce del marmo” rappresenta la sintesi di un territorio che da secoli dedica il proprio lavoro e la propria creatività alla lavorazione del marmo.

L’arte del fuoco (durata: 25 minuti) – Illustra i momenti più importanti e significativi dell’arte della fusione: dalle civiltà arcaiche, agli Etruschi, Greci e Romani, attraverso un viaggio lungo i secoli, seguiamo i passi compiuti dall’uomo per affinare la trasformazione delle rocce minerarie nelle opere d’arte che ancora oggi affascinano per la loro perfezione.

Capitani coraggiosi (durata: 6 minuti) – Video che ricostruisce lo sviluppo delle professioni artigiane legate alla scultura ed evoca la presenza di grandi artisti. Le immagini storiche e i suoni legati alla lavorazione del marmo immergono lo spettatore nell’atmosfera dell’epoca, nella storia di uomini intraprendenti, di artisti poliedrici che hanno contribuito a rendere Pietrasanta un luogo fondamentale per la lavorazione artistica della scultura fra Otto e Novecento.

Michelangelo – Il dono della creazione (durata: 20 minuti) – Videoinstallazione artistica immersiva le cui protagoniste sono alcune delle più belle opere di Michelangelo. I dettagli e le espressioni intime delle figure si alternano alle proiezioni sulle sculture digitali tridimensionali che vestono di nuova luce le forme perfette dei capolavori dell’artista.