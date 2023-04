Open Day per l’Accademia Acconciatori 2023

mercoledì 12 aprile nella sede dell’agenzia formativa Per-Corso

aperto a tutti i giovani che vogliono informarsi sul corso triennale gratuito

da fare dopo le medie per diventare acconciatori

Open Day per l’Accademia Acconciatori 2023: è mercoledì 12 aprile 2023 il giorno giusto per conoscere da vicino il corso triennale gratuito per diventare acconciatori Accademia Acconciatori 2023, organizzato dall’agenzia formativa Per-Corso.

Il percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) si tiene nei locali dell’agenzia formativa (via del Brennero 1040/bk a San Marco), è gratuito poiché nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, strumento teso a ridurre l’abbandono e contrastare la dispersione scolastica, e prevede la fornitura gratuita di tablet, libri, divise e indumenti protettivi.

A partire dalle 15 i giovani e le giovani interessate potranno vedere all’opera gli studenti già iscritti, che saranno impegnati in un laboratorio, conoscere i locali e i docenti che lavorano insieme ai ragazzi. Riceveranno inoltre informazioni su tempi, materie, calendario lezioni e sbocchi professionali.

Il corso dura 3 anni, rilascia una qualifica di Operatore del Benessere – Erogazione di trattamenti di acconciatura, prevede attività laboratoriali, open day, master class con esperti di settore e 30 ore di accompagnamento di gruppo e individualizzato con tutor d’apprendimento e orientatori per 15 allievi selezionati tra tutti quelli che si iscriveranno. Saranno 2970 le ore totali del progetto, di cui 800 di stage nelle attività del territorio, per conoscere da vicino il lavoro e farsi conoscere e apprezzare per le proprie capacità direttamente sul mercato del lavoro.

Per informazioni e iscrizioni: Agenzia Per-corso Tel. 0583333305, info@per-corso.it, persona di riferimento Beatrice Pieretti.