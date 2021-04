Open Day di orientamento universitario per i corsi Bachelor of Art dell’istituto Jam Academy

Iscrizioni aperte

Open Day di orientamento universitario a Jam Academy (https://www.centromusicajam.it). Sono

aperte le iscrizioni all’incontro che l’istituto dedica ai corsi Bachelor of Arts per l’anno accademico

2021-2022 dei corsi in produzione musicale e performance musicale. L’appuntamento è sabato 24

aprile alle 15 in modalità web conference.

Durante l’incontro, al quale sono attesi aspiranti allievi da tutta Italia, saranno affrontati i seguenti

argomenti: titolo di studio, validità e spendibilità; modalità di accesso, iscrizione e regolamento

accademico; piano degli studi e dettaglio dei programmi di tutte le materie; tasse e modalità di

pagamento; job placement e sbocchi occupazionali.

Parteciperanno il direttore dell’Istituto JAM Academy, Giampiero Morici, alcuni docenti titolari

degli insegnamenti, la responsabile amministrativa e i tutor didattici. Il link per l’accesso verrà

comunicato via mail a coloro che si prenoteranno.

All’indirizzo https://www.centromusicajam.it/open-day-online-corsi-bachelor-in-produzione-

musicale-e-performance-sabato-24-aprile-2021/ si trovano tutte le informazioni.

Contatti: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it,