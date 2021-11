Online il video musicale di Gabriele Avanzinelli e Gianmarco Caselli a 60 anni dalla costruzione del Muro di Berlino

Online il video musicale di Gabriele Avanzinelli e Gianmarco Caselli a 60 anni dalla costruzione del Muro di Berlino

Link del video su youtube: https://youtu.be/XTOIXP9ODnw

Si intitola Berlin 6121 il video musicale realizzato da Gabriele Avanzinelli – autore del video – e Gianmarco Caselli – autore della musica – per ricordare il Muro di Berlino a 60 anni dalla sua costruzione. Il video è stato messo online oggi – 9 novembre 2021 – sul canale youtube di Caselli in occasione della ricorrenza della caduta del Muro.

Berlino è una città che ha segnato profondamente la vita dei due autori: la sua continua e permanente trasformazione si è abbinata congenialmente all’irrequieto vivere di Avanzinelli e Caselli nella continua ricerca di un equilibrio irraggiungibile.

“Per la realizzazione di questo video – illustra Avanzinelli – ho utilizzato due strumenti che quotidianamente accompagnano la mia vita: la bicicletta e il cellulare. Come una rete a strascico ho pescato le immagini che scorrevano intorno a me lungo il “Mauerweg“, il sentiero che per 150 km segue tutto il perimetro della linea di confine della ex città divisa di Berlino Est. La mia pesca ha raccolto un Muro che non esiste più e che fatica a rimanere visibile in forma di museo, di galleria, di pista ciclabile o di semplice marciapiede ormai inglobato dalla stratificazione urbana che senza sosta ne cancella le tracce.”

“Per questo lavoro – spiega Caselli – ho scritto una musica melodica per pianoforte ed elettronica: la sua circolarità e la sua linearità evocano l’idea di una struttura cui puoi unicamente camminare a fianco, che puoi seguire nella sua ‘ideale’ regolarità; una regolarità che viene interrotta e resta sospesa, nel finale, quando si inserisce l’elettronica. I suoni ambientali sono stati registrati a Berlino in un arco temporale che va dal 2008 al 2021.”

Gabriele Avanzinelli vive in Germania dal 1996, dove è attualmente professore di inglese, tedesco e teatro al Thomas-Mann-Gymnasium di Berlino. Come performer teatrale ha collaborato, fra gli altri, con Hausmarke di Essen (D), Drama Light di Mannheim (D), Teatro tra le righe di Berlino (D), sic (!) di Berlino (D), Bürgerbühne presso la Düsseldorfer Schauspielhaus (D). Nel 2019/2020 ha soggiornato un anno a Liverpool (GB) dove ha frequentato il Liverpool Institute for Performing Arts ottenendo il Master in Acting Company.

Gianmarco Caselli è compositore e autore di sonorizzazioni per mostre e installazioni. Dopo avere studiato composizione con Gaetano Giani Luporini le sue musiche si sono imposte in concorsi nazionali e internazionali e sono state eseguite in Festival e contesti di prestigio in Italia e all’estero. Autore di testi di musicologia, ideatore e direttore artistico del Lucca Underground Festival, è professore di Lingua e letteratura italiana e Storia al Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca.

www.gianmarcocaselli.it www.gianmarcocaselli.it/berlin6121/