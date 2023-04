On line il nuovo sito della Fondazione Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana «La necessità di utilizzare nuovi programmi più facilmente gestibili è stata l’occasione per arricchire il sito di nuove opportunità» afferma la Presidente Ave Marchi. La pubblicazione on line del documentario ITALIA ADDIO, NON TORNERO’ sulla homepage: https://www. fondazionepaolocresci.it Realizzato in periodo pre-covid, è un viaggio per capire le motivazioni, le speranze, i desideri ma anche le delusioni dei giovani italiani.

I trenta ragazzi intervistati raccontano perché hanno deciso di lasciare l’Italia; l’inserimento nel modo di lavoro in un nuovo paese; come si sono integrati; quanto da lontano abbiano ricominciato ad apprezzare le bellezze dell’Italia, la sua storia millenaria di arte e cultura. La realizzazione della Biblioteca digitale con libri rari e il “Bollettino dell’Emigrazione italiana” a disposizione degli studiosi La Fondazione Paolo Cresci gestisce una Biblioteca tematica e specialistica che conserva volumi rari, non presenti in nessuna biblioteca italiana, ora messi a disposizione in forma digitale. Completata anche la digitalizzazione, grazie alla collaborazione con il CSER, del “Bollettino dell’Emigrazione Italiana”. La presentazione delle pubblicazioni della Fondazione In venti anni di attività la Fondazione ha pubblicato numerosi volumi che ora sono presentati sul sito come un bookshop virtuale. La voce “Museo” Dedicata al Museo Paolo Cresci è realizzata in nove lingue: italiano, inglese, spagnolo, rumeno, albanese, arabo, cinese, francese e tedesco. Infine la possibilità di iscriversi alla nostra Newsletter per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative