Omicidio Yara Gambirasio: vittoria tecnica dei difensori di Bossetti

Si fa un gran parlare della decisione della Cassazione di permettere alla difesa di Bossetti la supervisione dei reperti (quelli rimasti) del processo. Forse si fa un gran parlare per le “stranezze” (molto spesso in verità più giornalistiche che processuali) che accadono nella Giustizia italiana dove per ben 4 volte questa possibilità è stata negata alla difesa e per le tante polemiche sulla conservazione, sullo spostamento (da ospedale alla sede dei tribunale) degli stessi reperti. Fatti tipicamente italiani, dove è vero però la legge è talmente arzigogolata, formale, piena di cosiddetti bizantinismi che per i più appare incomprensibile. E non parlo della gente di strada. Infatti le nostre televisioni sono piene di trasmissioni che gettano perlomeno dubbi e incertezze su una miriade di processi. Senza parlare dei grandi processi, del terrorismo, sulla battaglia alle mafie e gli eventuali “abboccamenti” tra queste e lo Stato, dove si resta in molti casi per sempre , senza verità definitive.

Si, in questo caso che ha appassionato, ma è certamente minore, c’è una sentenza della Cassazione, ma che potrà portare a ben poco di concreto, dal punto di vista processuale.

Bossetti vince il ricorso, ed è stato accolto dalla Cassazione, con rinvio per nuove esame davanti alla Corte di Assise di Bergamo, il ricorso della difesa di Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio della minorenne Gambirasio, in tema di indagini difensive funzionali all’eventuale promovimento del giudizio di revisione.

La Prima Sezione ha annullato con rinvio l’ordinanza del 21 Novembre 2022 della Corte di assise di Bergamo, che, in sede di esecuzione, aveva negato alla difesa di Bossetti il diritto di accedere ai reperti confiscati ai fini dello svolgimento di indagini difensive in vista dell’eventuale revisione del processo. Adesso, in seguito alla decisione emessa in camera di consiglio dagli ermellini, al termine di una discussione a porte chiuse, la Corte di assise di Bergamo potrà consentire alla difesa la ricognizione dei reperti, nei limiti già autorizzati in precedenti provvedimenti, stabilendo contestualmente le opportune cautele idonee a garantirne l’integrità.

Ma si tratterà di ricognizione, non di andare a cercare nuovo DNA o altro all’interno degli stessi. Quindi niente potrebbe avvenire di clamoroso. A meno che la difesa non punti sul fatto che certe reperti, certe prove non esistano più e quindi si possa procedere contro chi eventualmente aveva l’onere di mantenerle. Ma questo non inciderebbe sulle sentenze già emesse.

All’esito della ricognizione, comunque, se la difesa avanzerà una nuova specifica richiesta, la Corte di assise di Bergamo, spiegano fonti della Cassazione, dovrà valutare la concreta possibilità di nuovi accertamenti tecnici e la loro manifesta utilità. Si tratta quindi di un’ulteriore garanzia ottenuta dalla difesa, del risultato di una serie di richieste presentate dalla difesa stessa a partire dal 2019, quando i difensori di Bossetti avevano chiesto di vedere, oltre alle provette con 54 campioni di Dna, anche gli slip, i leggings, la biancheria, le scarpe e tutto quello quello che Yara indossava il 26 Novembre del 2010 dove sono state trovate tracce biologiche dell’assassino. Ma sarà sempre il tribunale di Bergamo a decidere se effettuare nuove prove. Che, in vero, potrebbero avvalersi anche delle nuove tecniche sviluppate in questi lunghi anni di un processo infinito che ha visto fare il Dna a mezza Valle del Riso, ma sempre basandosi sul ritrovamento del Dna di Ignoto 1, reperito sui vestiti di Yara Gambirasio. Poi risultato quello di Bossetti. Anche dopo la riesumazione del corpo del padre naturale di Bossetti, l’autista Guerinoni, prima individuato tramite i resti di saliva su un francobollo e poi confermato con materiale genetico prelevato dalle tibie della salma riesumata a Gorno, quella di Giuseppe Guerinoni appunto, deceduto nel 1999.I cui figli legittimi, naturalmente, risultarono con DNA molto diverso da quello di Bossetti.