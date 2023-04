Omicidio Valentina Tarallo: arrestato il suo ex in Senegal

Dopo l’omicidio, 7 ani fa avvenuto a Ginevra dove lavorava la ricercatrice italiana, l’uomo che all’epoca aveva 36 anni era riuscito a scappare dalla Svizzera. Solo tre anni fa, gli inquirenti sono riusciti a individuarlo dopo una visita a Dakar.

Ci sono voluti ancora 4 ani pewr arrestarlo. Adesso è stato fermato in Senegal, Djiby Ba, accusato dell’omicidio di Valentina Tarallo avvenuto a Ginevra l’11 Novembre 2016.

L’arresto è avvenuto tre giorni fa, a Dakar da parte delle autorità locali, su mandato di cattura internazionale dei magistrati svizzeri, coordinati dalla procuratrice Severine Stalder.

All’epoca dei fatti, l’italo-senegalese Ba aveva 36 anni ed era stato già indicato come il principale sospettato dell’omicidio della ricercatrice 29enne di La Loggia, nel Torinese, che si trovava a Ginevra per motivi di studio, uccisa a sprangate. I due avevano una relazione. Dopo l’omicidio, Ba era riuscito a scappare dalla Svizzera, ma non è stato possibile individuarlo fino a marzo 2020, quando gli investigatori svizzeri sono andati in Senegal ed hanno ottenuto la conferma della presenza di Ba nel Paese. Come riporta SeneNews, gli ostacoli finora sorti per l’estradizione di Ba potrebbero portare adesso all’apertura di un procedimento penale direttamente in Senegal.