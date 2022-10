Omicidio suicidio: uccide la figlia disabile e poi si toglie la vita

Si definiscono: tragedie della disperazione. Anche perché per gli invalidi, i disabili, gli anziani in difficoltà, si fa sempre meno. Si dirà che tra crisi economica, Covid, inflazione e guerre e debito pubblico…tutto vero, ma bisogna anche dire che, in Italia, non c’è più la solidarietà, l’empatia e la sensibilità di un tempo. In questo caso, in verità una forma di assistenza c’era. Ma non è stata sufficiente.

A scoprire i corpi senza vita di Francesco Iantorno, padre 80enne, e della figlia Rossana, 40, disabile, è stata la domestica che ogni giorno andava a casa loro per aiutare nelle pulizie e nelle faccende quotidiane. L’allarme era scattato questa mattina quando Rossana, non si era presentata al centro diurno di Ronco Briantino come era solita fare e non aveva risposto al telefono.

Quando la donna delle pulizie è entrata nell’appartamento di Piazza della Pace, nel pieno centro di Osnago, in provincia di Lecco, ha trovato l’orribile scena dei due congiunti, ormai cadaveri, su un divano. Vivevano insieme, da soli. La madre era morta, c’era un altro fratello che non risiedeva con loro, anche se li frequentava regolarmente. La dinamica al vaglio dei carabinieri di Merate appare chiara: Francesco Iantorno avrebbe accoltellato al petto figlia, mentre dormiva. Probabilmente l’aveva sedata con dei farmaci. Quindi si è tolto la vita, tagliandosi le vene e colpendosi al petto con lo stesso coltello. Dopo aver assunto a sua volta dei barbiturici

I vicini da tempo lo vedevano molto provato, depresso. Forse anche per la fine di una relazione: un dolore che si era aggiunto al già gravoso peso quotidiano. Lui, ex dipendente pubblico, messo comunale a Osnago.

D.V.