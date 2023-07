Omicidio suicidio dei due fratelli di Verona, trovati dal padre che aveva già perso il figlio maggiore

Omicidio suicidio a Verona: Patrizio ed Edoardo sono stati trovati dal padre, che pochi anni fa aveva già perso il figlio maggiore, per malattia.

L’intera comunità locale si è stretta attorno ai genitori di Patrizio ed Edoardo Baltieri che, dopo aver perso il primo figlio pochi anni fa, hanno visto di nuovo il mondo piombargli addosso in una tragedia che li lascia senza più figli.

È stato proprio il padre a ritrovare in casa i corpi senza vita di Patrizio ed Edoardo Baltieri, i due fratelli di 28 e 24 anni morti sabato nell’abitazione di famiglia a Verona per ferite da arma da fuoco. Una destino tremendo, da tragedia greca, quello che si è accanito contro la famiglia Baltieri che cinque anni fa aveva dovuto affrontare un altro gravissimo lutto, la morte del figlio maggiore, portato via da una leucemia. Un tragedia che inevitabilmente aveva segnato tutti in famiglia e che forse ha pesato nello scatenare il nuovo dramma.

Secondo quanto ricostruito finora, per motivi ancora da chiarire, il più grande dei due fratelli, Patrizio, avrebbe esploso tre colpi di pistola contro il fratello Edoardo, uccidendolo sul colpo, prima di togliersi la vita sparandosi con un fucile. A far scattare l’allarme proprio gli spari, che una vicina di casa ha segnalato ai genitori dei due che non erano presenti nell’abitazione. Il padre giunto sul posto ha trovato il corpo del 24enne a terra nel soggiorno di casa di via Brigata Piemonte a Verona.

L’uomo ha allertato il 118, ma poco dopo la tragica scoperta del corpo del secondo figlio, nella sua stanza. Sui due corpi la magistratura ha ordinato l’autopsia per sciogliere ogni dubbio ma dalla scena esaminata dalla polizia l’ipotesi prevalente è che tra i due fratelli vi sia stata una lite al culmine della quale il maggiore ha aperto il fuoco con l’arma legalmente detenuta.

La tragedia si sarebbe consumata tra il tardo pomeriggio e la primissima serata di sabato. Secondo una vicina di casa, infatti, erano da poco passate le 19 quando avrebbe udito tre colpi esplosi a poca distanza di tempo. Sui motivi della lite tra fratelli non ci sono certezze, alcuni affermano che tra i due non vi fosse un buon rapporto ma nessuno avrebbe mai pensato a un simile epilogo.

Si tratta infatti di una famiglia stimata e benvoluta e di giovani senza particolari problemi. Patrizio era uno studente universitario e si manteneva con dei lavoretti mentre Edoardo faceva il barista dopo aver abbandonato gli studi.