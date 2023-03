Omicidio-suicidio a Trieste: tragedia a colpi di pistola

È successo nel pomeriggio di oggi a Trieste. Sul posto i carabinieri. La notizia è per ora frammentaria. Si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Avvenuto in un appartamento di via del Ghirlandaio a Trieste nel pomeriggio di oggi 6 Marzo. Secondo una prima ricostruzione, le vittime sono due anziani, entrambe del 1939. A sparare sarebbe stato l’uomo. Sul posto è stata trovata una pistola. L’uomo, sempre secondo una prima e sommaria ricostruzione, si sarebbe poi suicidato.

La coppia sarebbe stata trovata morta abbracciata sul divano e la pistola sarebbe stata trovata sul tavolino. A dare l’allarme sarebbe stata una vicina di casa, dopo aver trovato un bigliettino sulla porta esterna. Sul posto i carabinieri.