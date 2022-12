omicidio-suicidio a Coverciano: l’uomo avrebbe strangolato la moglie

Firenze, omicidio-suicidio a Coverciano: l’uomo avrebbe strangolato la moglie e poi si sarebbe impiccato

Ha ucciso la moglie, forse strangolandola. Poi si è tolto la vita impiccandosi. Prima, però, ha scritto un biglietto: “Chiedo scusa per il gesto”. Omicidio-suicidio in via dei Falcucci, nel quartiere fiorentino di Coverciano, vicino al ritiro della Nazionale. A dare l’allarme alla polizia è stato il figlio della coppia. Entrambi avevano 80 anni. Sul posto la squadra mobile della polizia.

Sui corpi sarà svolta l’autopsia, per confermare l’ipotesi dell’omicidio suicidio. L’anziana sarebbe stata gravemente malata. Sul posto oltre al 118, chiamato dal figlio e che non ha potuto fare altro che constatare i decessi, anche la polizia scientifica. Sembra che in mattinata il figlio della coppia li avesse sentiti al telefono e poi sarebbe andato a fargli visita scoprendo i cadaveri.

D.V.