Omicidio Sibora Gagani, il DNA conferma che è suo il corpo murato in un’intercapedine in Spagna

Il test del DNA ha confermato che il corpo ritrovato murato in un appartamento in Spagna è di Sibora Gagani, la ragazza italo-albanese di 22 anni, originaria di Nettuno, scomparsa nel 2014.

È di Sibora Gagani il corpo ritrovato murato nell’intercapedine di un appartamento a Terremolinos, in Spagna, lo scorso 6 giugno dalla polizia spagnola.

La ragazza italo-albanese, originaria di Nettuno, in provincia di Roma, era scomparsa nove anni fa, a luglio 2014. Da allora sua madre Elisabetta Shahini non ha perso le speranze di poterla ritrovare o almeno di sapere come era stata uccisa.

A condurre gli agenti della polizia spagnola fino al luogo in cui era stato nascosto il cadavere è stato Marco Gaio Romeo, già in carcere con l’accusa di avere ucciso la sua ex compagna di 28 anni, Paula, con 14 coltellate.

“Per prima cosa voglio riportare il corpo di mia figlia a casa e poi voglio che sia fatta giustizia”. Queste, le parole della mamma di Sibora Gagani, Elisabetta Shahini, pochi giorni dopo il ritrovamento di quel corpo in Spagna, incredibilmente ancora nascosto proprio nell’appartamento che sua figlia condivideva con “quel ragazzo”, come lo chiama mamma Betta, senza la forza di pronunciarne il nome.

“Fu lui a telefonarmi per chiedermi se Sibora fosse tornata da me in Italia, io risposi di no, perché? E mi disse che avevano litigato e che da due giorni lei se n’era andata”, spiega la donna, precisando che fin da subito chiese a Romeo se per caso fosse successo qualcosa, “anche involontariamente, ma lui ha sempre negato”, prosegue.

“So che l’ha ammazzata lui. Mia figlia era forte. Ha potuto ucciderla solo colpendola alle spalle, ne sono certa. Amava i bambini e voleva diventare una maestra.”.