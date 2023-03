Omicidio Sarah Scazzi: ridotta la pena per “zio Michele”

Cambia la pena per Michele Misseri, il 68enne contadino di Avetrana condannato in via definitiva a 8 anni di carcere per la soppressione del cadavere della nipote Sarah Scazzi: avrà uno sconto di 41 giorni in virtù del decreto svuota-carceri.

Sarah Scazzi venne uccisa e gettata in un pozzo di Avetrana il 26 Agosto del 2010. In certi interrogatori, “Zio Michele” come venne ribattezzato ha dato molte versioni dei fatti, ammise anche di aver abusato della nipote o del corpo.

Per l’omicidio stanno scontando la pena dell’ergastolo la cugina Sabrina e la zia Cosima.

Michele Misseri, lo zio, è stato invece condannato per soppressione di cadavere, nonostante all’inizio si fosse preso l’intera colpa della vicenda. Ribadita più e più volte!

Il suo avvocato, Luca La Tanza, ha presentato ricorso in base al nuovo decreto “svuota-carceri” e lo scorso 22 Febbraio il magistrato di sorveglianza di Lecce, Stefano Sernia, lo ha accolto.

Solo successivamente si è venuti a conoscenza del fatto che la decisione è stata presa anche in considerazione delle precarie condizioni di vivibilità della struttura penitenziaria del capoluogo salentino. Infatti la cella ha pochi metri quadrati, è priva di acqua calda per la doccia e divisa con altri.

Misseri concluderà la sua pena nella Primavera del 2024.

Intanto dalle dichiarazioni dell’altra figlia che parla anche della vita di Misseri quando lavorava in Germania e di vari fatti familiari, emerge una personalità diversa dal contadino, succube della moglie, remissivo che pareva nelle tante interviste. Visto che Avetrana ai tempi del delitto sembrava trasformata in un set televisivo.

Pare che anche in carcere “Zio Michele” abbia cambiato cararttere: sarebbe molto rispettato, si sarebbe tolto la fede nuziale e sarebbe molto taciturno e riservato. Anche le foro mostrano un cambiamento dei tratti del viso.