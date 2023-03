Omicidio Pier Paolo Pasolini: chiesta la riapertura delle indagini

Una delle canzoni di De Andrè, scritta in memoria e per la morte di uno dei più grandi intellettuali italiani del secolo scorso, parlava di “Una storia sbagliata”. E certo non hanno mai convinto le spiegazioni, certe testimonianze, ma si è parlato anche di depistaggi, e di indagini non completate o non portate alle ultime, estreme conclusioni. O di aver ricercato una spiegazione della morte terribile, portata a termine, pare assai evidente, da più persone, per ridurre il corpo atletico di Pasolini nello stato in cui si vede in certe orribili foto di allora, con un a tesi preconfezionata.

Adesso è stata, giustamente, chiesta la riapertura del caso sull’omicidio Pasolini. Depositata in Procura, a Roma, una istanza per chiedere la ripresa delle indagini relative all’uccisione di Pier Paolo Pasolini avvenuto ad Ostia il 2 Novembre del 1975. L’atto è stato redatto dall’avvocato Stefano Maccioni, a nome del regista David Grieco e dello sceneggiatore Giovanni Giovannetti. Nell’istanza si chiede di accertare a chi appartengano i tre Dna individuati dai Carabinieri del Ris nel 2010 sulla scena del crimine.

“Quella notte Pino Pelosi non era solo. Quella notte all’Idroscalo di Ostia, Pino Pelosi non era solo – afferma il legale Stefano Maccioni -, ci sono almeno tre tracce, tre ‘fotografie’ di persone e ciò giustifica il perché, dopo quasi 50 anni, è ancora possibile arrivare a una verità giudiziaria. Una verità che si baserebbe su dati scientifici, sulla presenza di tre Dna: da qui si deve partire per svolgere le indagini per accertare a chi appartengono”.

I presentatori dell’istanza di riapertura del fascicolo aggiungono che: “nella prima indagine questo si è fatto in modo parziale. Vennero infatti, esaminati circa 30 Dna ma oggi è tempo di fare verifiche più diffuse, tenendo presenti anche le dichiarazioni di Maurizio Abbatino, esponente della Banda della Magliana, che alla Commissione Antimafia dà una giustificazione sul perché Pasolini si recò all’Idroscalo di Ostia: non era lì per consumare un rapporto sessuale occasionale con Pino Pelosi, con il quale lo scrittore aveva una relazione, ma per riottenere le pizze di ‘Salo’, le 120 giornate di Sodoma’ che gli erano state sottratte e a cui teneva tantissimo”.

Per Maccioni, Grieco e Giovannetti Pasolini venne “attratto in una trappola e lì venne aggredito a morte. Nell’istanza di centinaia di pagine forniamo molti elementi, tante tessere che i magistrati devono mettere insieme”.

Infatti, ci si dovrebe chiedere ilperchè di un furto così anomalo, insensato: per chiedere un riscatto o perché, sapendo quanto il regista teneva alla sua opera, sarebbe facilmente caduto in una trappola? Il che vuol dire che per qualche importante motivo, si era deciso di ucciderlo. E in questo caso: chi erano i mandanti?

“Pino Pelosi un grande depistatore” “Pino Pelosi? Ritengo che sia stato un grande depistatore: mi sono sempre chiesto perché si sia utilizzato un ragazzino di 17 anni, se davvero avesse saputo che cosa fosse accaduto all’Idroscalo di Ostia. Il mio più grande dubbio è che lui non sapesse neanche cosa fosse successo: la mia perplessità, ripeto, è che si sia usato un ragazzo di 17 anni per coprire un fatto di questa gravità”, ha detto ancora l’avvocato. Sul presunto coinvolgimento della banda della Magliana “c’è un’ombra importante, perché il testimone chiave, lo dico dal 2015, Ubaldo De Angeli, era il proprietario del bar dove la banda della Magliana si ritrovava”, ha aggiunto.