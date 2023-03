Omicidio Pecorelli, rivelazione choc della sorella sulla morte di Papa Luciani

Omicidio Pecorelli, rivelazione choc della sorella sulla morte di Papa Luciani

Rosita Pecorelli rivela in un’intervista: “Mio fratello mandò al Pontefice l’elenco dei preti infedeli, la notte stessa in cui Papa Luciani venne trovato senza vita nella sua stanza!”.

Si torna a parlare della morte, per tanti versi misteriosa di papa Luciani, nelle ore in cui programmi televisivi come quello condotto da Purgatori su La, apre spiragli nuovi, alcuni inediti e nell’insieme clamorosi, sull’uccisione Pecorelli, il giornalista ucciso a Roma il 20 Marzo 1979. Pochi mesi dopo la morte di papa Luciani.

A 43 anni da una delle vicende più misteriose della storia recente italiana, la sorella rivela un retroscena inedito destinato a far riaprire le indagini sulla morte del fratello e non solo. “Mino – svela la sorella Rosita ad Atlantide su La7 – aveva mandato a Papa Luciani l’elenco dei preti infedeli. La stessa notte in cui ricevette la missiva però il Papa venne trovato senza vita. Lui aveva assicurato a mio fratello che si sarebbe occupato personalmente della vicenda, quindi qualche sospetto è venuto fuori”. Papa Luciani si spense presumibilmente tra le ore 23:00 del 28 Settembre 1978 e le ore 5:00 del 29 Settembre, diciannove giorni prima di compiere 66 anni, nel suo appartamento privato: si è sempre detto a causa di un infarto miocardico.

Fu un evento inatteso e scioccante per la Chiesa cattolica. E per il mondo. Anche perché con l’ascesa del nuovo papa polacco, si ruppe quell’equilibrio del terrore che però garantiva stabilità al mondo, con le due superpotenze che aveva superato l’epoca dell guerra fredda.

Il nuovo papa, ancora relativamente giovane (avrebbe compiuto 66 anni circa venti giorni dopo) e senza apparenti problemi di salute, fu stroncato nel suo letto da un malore ricostruito nell’immediatezza come infarto miocardico acuto, in mancanza tuttavia di un vero bollettino medico e senza l’esecuzione di un’autopsia. Non esiste al riguardo alcuna versione ufficiale. La causa del decesso è perciò discussa e si parla talvolta di embolia polmonare, o anche di arresto cardiaco dovuto al sovradosaggio di un farmaco.

Per gli stessi motivi e per le eccezionali circostanze del fatto, con la possibile complicità del clima di sospetto che si respirava nell’Italia dell’epoca, si diffusero già nelle prime ore, sulla stampa, congetture di non naturalità del decesso. Il Vaticano inoltre annunciò la notizia con un comunicato pieno di inesattezze e celò il fatto che a scoprire il corpo fosse stata una suora. Ciò alimentò anche un filone cospirazionista, nel cui ambito il più noto e criticato saggio è il best seller In nome di Dio di David Yallop, che in assenza di prove si spinge a indicare alcuni possibili colpevoli della morte del papa e i mezzi da loro usati.

La sera del 20 Marzo 1979 il giornalista Pecorelli fu assassinato da un sicario che gli esplose quattro colpi di pistola – uno in faccia e tre alla schiena – in via Tacito a Roma, nelle vicinanze della sua redazione. I proiettili, calibro 7,65, trovati nel suo corpo sono molto particolari, della marca Gevelot, assai rari sul mercato (anche su quello clandestino), ma dello stesso tipo di quelli che sarebbero poi stati trovati nell’arsenale della Banda della Magliana, rinvenuto nei sotterranei del Ministero della Sanità nel 1981. Il giornalista raccoglieva informazioni nella loggia P2 (cui risultò affiliato egli stesso) ed all’interno dell’Arma dei Carabinieri e dei servizi segreti italiani.

Andrea Purgatori intervistando ad Atlantide, la giornalista Raffaella Fanelli che ha scritto un libro “La strage continua” (stesso di una celebre inchiesta di Pecorelli, che mai fu pubblicato per l’uccisione dell’editore-direttore di OP) ed ha fatto riaprire l’inchiesta sull’omicidio Pecorelli, il giallo che è stato presentato come il secondo tempo del delitto Moro. Dalla chiamata in causa di Andreotti poi assolto come mandante dell’omicidio di Pecorelli.

Poi Gelli, il capo della P2, anche lui accusato di essere il mandante di Pecorelli che alla loggia segreta apparteneva (almeno di dice per 5 mesi, ma si sa che nella Massoneria si entra ma non si esce). Il “necrologio” di Moro, pubblicato il giorno prima dell’eccidio di Via Fani o pezzi delle lettere di Moro dalla prigionia, non ancora diffuse.

Come non ancora diffuse, forse, è la tesi del libro della Fanelli, e mai diffuse le 12 pagine sui NAR che, ancora una volta: forse, sono state la causa della uccisione di Pecorelli. Che secondo le dichiarazioni fatte a suo tempo da Buscetta, sarebbe stato un omicidio “richiesto” ed eseguito da uomini dei Nar in collaborazione con altri uomini della banda della Magliana. Omicidio, scriva la Fanelli, chiesta da uomini vicini ad Andreotti e da Licio Gelli es trettamente legato all’omicidio del giudice Occorsio.