Omicidio Mergellina: chi è il presunto killer del 18enne

La persona fermata per l’assassinio del 18enne a Mergellina è Francesco Pio Valda, 20 anni, residente a Barra: precedenti per droga, il padre ucciso in un agguato e il fratello in galera. Domani, nel carcere napoletano di Secondigliano, si terrà l’udienza di convalida del fermo.

Questi il giovane arrestato per l’omicidio pe l’omonimo, di nome, Francesco Pio Maimone, il 18enne freddato nella notte tra il 19 e il 20 Marzo davanti ai chioschi di Mergellina, Napoli.

Dalle indagini sono emerse le vicende familiari del ragazzo, con il padre assassinato quando lui aveva solo dieci anni e un fratello in galera per aver tentato di uccidere un minorenne.

Sono ancora da accertare le dinamiche che hanno portato alla morte di Francesco Pio Maimone. L’assassino ha sparato poco dopo le 2.30, con il ragazzo che è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini dove è deceduto poco dopo. Le motivazioni dell’omicidio sono ancora da chiarire, anche se le indagini parlano dello scoppio di una lite, nella quale Maimone probabilmente non era neanche contemplato, prima che venissero esplosi i colpi di pistola.

Francesco Pio Valda, accusato dell’omicidio di Maimone, è stato a lungo interrogato rilasciando dichiarazioni spontanee al termine delle quali gli inquirenti hanno emesso il fermo. Una vita complicata la sua, che vede morire il padre Ciro Valda nel 2013, quando ha solamente 10 anni, mentre nell’estate dello scorso anno è il fratello Luigi a venire arrestato con l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un minorenne. Valda ha anche, insieme al fratello, precedenti per spaccio di droga, dove aveva ottenuto tre anni fa la messa alla prova.