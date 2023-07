Omicidio Melania Rea, Salvatore Parolisi esce dal carcere per un permesso premio e dà una lunga intervista

Omicidio Melania Rea, Salvatore Parolisi esce dal carcere per un permesso premio

L’ex militare, che ha scontato 12 dei 20 anni di carcere previsti dalla sentenza di condanna, può ora usufruire dei permessi giornalieri e lasciare la struttura carceraria dove è recluso. “Sarà dura, perché col mio nome è così, poi ci sono pregiudizi”, ha detto in un’intervista esclusiva a Chi l’ha visto”. Proprio in questa interminabile intervista (contro la quale si è schierato il fratello di Melania a nome di tutta la famiglia) Parolisi, non ascoltando il consiglio del proprio avvocato, si è lasciata andare a sfoghi, interpretazioni, giudizi, dichiarandosi ancora estraneo all’omicidio, provato invece da tre processi.

Ha tentato di sminuire le sue scappatelle e relazioni, dicendo che così aveva sempre fatto e dipingendo la moglie Melania (bellissima e che non avrebe mai lasciato a dire di Parolisi) come fredda, distaccata, spesso assente e troppo attaccata alla famiglia.

Parolisi lavora in carcere, guadagnando come telefonista 800 euro al mese anche se si lamenta che come sentono il suo nome… Nel maggio 2015 la condanna di Parolisi, che si è sempre dichiarato innocente, era stata ridotta da 30 a 20 anni: la Corte d’assise d’appello di Perugia che aveva applicato lo sconto previsto dal rito abbreviato scelto dall’ex caporalmaggiore. La Cassazione, confermando la sua responsabilità nel delitto, aveva infatti annullato l’aggravante della crudeltà. Mentre nel 2016 la Cassazione, respingendo un nuovo ricorso della difesa per la concessione delle attenuanti generiche, aveva definitivamente confermato la condanna a 20 anni di reclusione per Parolisi.

Parolisi dal comportamento carcerario ineccepibile, avrebbe potuto già chiedere da due anni i permessi, ma ha voluto aspettare e Sto arrivando! che tra due anni o poco più se troverà un lavoro potrà uscire, per rientrare in carcere solo la notte.

Melania Rea venne trovata morta, all’età di 28 anni, il 20 Aprile 2011 nel boschetto delle Casermette di Ripe di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo. Due giorni prima era sparita; era uscita di casa a Folignano (Ascoli Piceno) con il marito Salvatore e la figlia di 18 mesi, dirigendosi verso Colle San Marco. Il cadavere venne individuato dopo una telefonata anonima partita da una cabina nel centro di Teramo. Dalle indagini emerse che la giovane venne aggredita alle spalle e colpita con 35 coltellate. Un delitto per il quale il marito venne arrestato il 19 Luglio del 2011.

Nell’intervista, Parolisi ha parlato di impronta di scarpe con numero basso (da donna?) e capelli molto lunghi accanto al cadavere.