Omicidio in un bar a Milano

Un uomo ucciso a colpi di arma da fuoco, questa mattina, 19 Dicembre, poco dopo le 7. Alla periferia di Milano, nel quartiere Cirvetto, in Via Bessarione.

Le indagini sono svolte dalla polizia

Le forze dell’ordine intervenute dopo una chiamata. Al momento non è ancora chiara la dinamica del fatto di sangue

Omicidio nel bar: l’ucciso è il titolare cinese

Qualcosa trapela sull’assassinio avvenuto questa mattina nel Quartiere Corvetto, storico quartiere della periferia di Milano, quartiere multiculturale, con bar, pasticcerie e molti ristoranti, alla periferia Sud-Est della città di Milano, vicino all’aeroporto di Linate con qualche zona “pericolosa” come il Ponte Lambro era il simbolo del degrado della Milano anni Novanta soprannominato “il supermarket della droga” oggi appare in miglioramento e Piazzale Ferrara al Corvetto è teatro frequente di accoltellamenti, risse, talvolta omicidi e sui cui affaccia un blocco di case popolari che si allunga su Via Comacchio, noto alle cronache per essere stato per anni quasi completamente occupato in modo abusivo.

Si apprende infatti che la persona uccisa a colpi di pistola è il titolare del bar “Caffetteria” è che si tratta di un uomo di origini cinesi.

