omicidio dopo la lite: spara e uccide lo zio

Catania, omicidio dopo la lite: spara e uccide lo zio

Il delitto si è consumato dentro un casolare in provincia di Catania: l’omicida ha strappato di mano la pistola allo zio e l’ha ucciso, al culmine di una lite familiare.

Un Il 24enne assassino è stato arrestato a Palagonia, per l’omicidio del parente 43enne. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dallo stesso responsabile del delitto, sarebbe stato lo zio a puntare la pistola contro il nipote, il quale l’avrebbe strappata dalle sue mani, nel tentativo di difendersi, ma poi l’avrebbe a sua volta puntata, facendo fuoco. Due colpi fatali.

L’omicidio è avvenuto la notte scorsa in un casolare di contrada Vanghella, nel paese in provincia di Catania. Il delitto avrebbe avuto origine da una feroce disputa tra i due parenti, sulla quale non sono ancora chiare le ragioni.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno trovato il cadavere del 43enne riverso a terra con accanto l’arma del delitto, risultata poi rubata, e ad altri familiari.