Omicidio di Vada: si è costituito il suocero dell’uomo ucciso a fucilate

Massimiliano Moneta era stato trovato senza vita l’11 Aprile nel podere di Antonino Fedele. L’uomo, 81 anni, suocero della vittima, fin dai primi istanti considerato il principale indiziato del delitto e che aveva subito fatto perdere le proprie tracce, si è costituito oggi ai carabinieri di Rosignano Solvay dopo essersi reso irreperibile per una settimana. Sulla sua posizione e più in generale sulle indagini, al momento, i carabinieri mantengono il più stretto riserbo.

Trasferito a Livorno, Antonino Fedele è stato interrogato dal procuratore di Livorno Ettore Squillace Greco e dal pm titolare delle indagini e poi al termine gli è stata notificata una misura di custodia cautelare. Sebbene in una fase del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio, il giudice per le indagini preliminari ha ravvisato «indiscutibile la riconducibilità del fatto» ad Antonino Fedele che avrebbe sparato a Massimiliano Moneta, «colpito due volte; la prima volta all’altezza dell’anca destra e la seconda al torace destro. L’arrestato ha dimostrato una forza di volontà enorme ed una capacità non comune. La pericolosità del Fedele è, dunque, elevata. Appare, in definitiva, necessario limitare la libertà dei movimenti del Fedele ed ostacolare ogni ipotesi di condizionamento delle indagini». Al termine delle formalità di rito, l’uomo è associato alla casa circondariale di Livorno.