Omicidio di Tarquinia, pm chiede condanna di 23 anni per Claudio Cesaris

23 anni di reclusione: è questa la richiesta del pubblico ministero Alessandro Gentile di fronte alla Corte d’Assise di Roma per Claudio Cesaris.

Il 7 Dicembre dello scorso anno, Dario Angeletti, professore dell’Università della Tuscia, fu ucciso poco dopo le 13, mentre si trovava nella sua Volvo V40, alle Saline di Tarquinia. Il suo cadavere fu trovato con la testa sanguinante piegata sulle gambe e la cintura di sicurezza ancora allacciata. Segni di un’”esecuzione” avvenuta di sorpresa.

Sul banco degli imputati, Claudio Cesaris, ex tecnico di laboratorio a Pavia, accusato di omicidio volontario: “con l’aggravante di avere agito per futili motivi e con premeditazione, avendo commesso il fatto nei confronti di persona che frequentava la ex compagna, dopo aver assunto informazioni sul conto della vittima, effettuato pedinamenti e sopralluoghi, essersi informato sulla possibilità di localizzare un telefono spento e sulla percentuale dei casi irrisolti di omicidio”.

Cesaris, di fronte alla Corte, deve rispondere anche di stalking nei confronti della ex compagna, collega del professore Angeletti.

Il pm Gentile nella sua requisitoria ha affermato, senza ombra di dubbio che: “L’accusa ritiene di aver pienamente provato la responsabilità dell’imputato e si basa su prove materiali e logiche molto solide, tra cui il sistema di videosorveglianza sul parcheggio delle Saline di Tarquinia. L’imputato viene ripreso mentre scende dall’auto della vittima, si allontana e sale a bordo della sua. Nessuno salirà più sulla macchina di Angeletti fino al ritrovamento del cadavere. … Gli accertamenti Stub, eseguiti a 6 ore dal fatto, hanno fatto rinvenire particelle di polvere da sparo sulla parte superiore del corpo di Cesaris. Ed erano particelle compatibili. …Tracce ematiche trovate all’interno della vettura dell’imputato che l’analisi biologica riconduce alla vittima…. Infine, la confessione resa dall’imputato davanti al Gip”.

Per questo, nella richiesta e nel computo della condanna, il Pm ha considerato il fatto che Cesaris, addirittura con enfasi soprannominato “il killer delle Saline”, abbia confessato ed abbia collaborato nella ricerca dell’arma del delitto (rimasta però senza esito).

Dall’altra parte, invece, la premeditazione: l’acquisto mesi prima di un GPS, la ricerca personale e poi la richiesta ad un’agenzia investigativa per monitorare un telefono cellulare.

Opera di pedinamento, se è vero che il mese prima dell’omicidio, sono agli atti almeno 11 occasioni in cui si hanno la simultanea presenza dell’Angeletti, della professoressa ex compagna di Cesaris e lui stesso. Ed il 20 Novembre Cesaris incontra la sua ex donna e le augura di poter provare il dolore che si prova quando si porta via una persona amata.

Un insieme di comportamenti che dimostra la mancata accettazione della fine della relazione, la marcata gelosia nei confronti di Angeletti, e la voglia di vendetta. Addirittura confessata ad un amico. Mentre sull’altro versante, il tentativo di impietosire la donna scrivendo una lettera nella quale dichiara di volersi uccidere. Invece ucciderà il rivale.