Omicidio di Pavia, la vittima è una badante albanese, ferito il fratello

La vittima è una badante di nazionalità albanese, trovata in casa senza vita e con diverse ferite da arma da taglio. Ferito anche il fratello della donna.

La donna di 38 anni è stata uccisa a colpi di coltello a Scaldasole, piccolo comune della Lomellina meridionale, in provincia di Pavia. Il rinvenimento del cadavere era avvenuto intorno alle 16,30 di ieri in una casa di via Piave. All’esterno dell’abitazione i carabinieri hanno trovato il fratello della vittima, anche lui ferito con un coltello. Le condizioni dell’uomo non sono state rese note.

I carabinieri, che indagano per omicidio, hanno isolato la zona e sono al lavoro per ricostruire l’accaduto.

Il fratello della donna è stato portato in ospedale in ambulanza. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del reparto operativo di Pavia e ai militari della compagnia di Voghera.

È probabile che l’uomo sia stato aggredito dalla stessa persona che ha ucciso la sorella, ma sarà proprio la testimonianza del ferito a fare luce sulla vicenda. Attualmente i carabinieri non escludono alcuna pista. Sul posto, oltre ai militari, è arrivato anche il medico legale per effettuare un primo sopralluogo e isolare tracce utili alle indagini.

