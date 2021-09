OMICIDIO CIATTI, FERRARA (M5S): RESPONSABILE SIA AL PIU’ PRESTO ESTRADATO IN ITALIA

Roma, 7 set. – “Come avevo preannunciato intervenendo a margine dello spettacolo teatrale fiorentino di Ugo De Vita sull’omicidio di Niccolò Ciatti. presenterò un’interrogazione parlamentare per chiedere al governo italiano quale sia lo stato delle trattative intavolate a livello internazionali per ottenere l’estradizione in Italia del responsabile del pestaggio, il cittadino russo di origine cecena, Rassoul Bissoultanov. Ho anche scritto alla presidente del Senato Casellati per chiederle di ospitare a Palazzo Madama il toccante recital in memoria di Niccolò, ucciso nel 2017 a Lloret de Mar a seguito di una brutale aggressione che non può rimanere impunita”.

Lo dichiara il senatore M5S toscano Gianluca Ferrara.