Omicidio Thomas Bricca, l’indagato Mattia Toson in un bar vicino a dove fu ucciso: scoppia la rissa

Una rissa ad Alatri nei pressi del luogo in cui fu ucciso Thomas Bricca: questo quanto avvenuto nel fine settimana. A scatenare il tutto sembra sia stata la presenza di Mattia Toson, indagato per l’omicidio insieme al padre Roberto.

Due gruppi di ragazzi si sono affrontati in piazza, ed è stato richiesto l’intervento dei carabinieri. Il parapiglia sarebbe stato scatenato proprio dalla presenza di Mattia Toson nel bar. Il ragazzo, insieme al padre Roberto, è indagato per l’omicidio di Thomas, ucciso il 30 Gennaio con un colpo di pistola da due sicari poi fuggiti a bordo di uno scooter.

“C’è una situazione di emergenza ad Alatri ingestibile – ha scritto sui social lo zio di Thomas -. Qualsiasi cosa succeda vi riterremo direttamente responsabili. I nostri ragazzi sono in pericolo ora basta, intervenga il ministro. Giustizia per Thomas”.

Thomas Bricca fu ucciso la sera del 30 Gennaio mentre si trovava in piazza insieme ad amici. Una serata che doveva essere come tante e che invece si tramutò in tragedia, con il giovane morto poco dopo l’arrivo in ospedale. A ucciderlo, due “sicari” (ma del paese ed in questo caso si tratterebbe di una faida interna o venuti da fuori e quindi a controllare la zona per qualche tipo di guadagno?) in scooter che forse sbagliarono bersaglio, almeno che non si volesse dare un avvertimento generico ad un gruppo, assassini che al momento non è stato ancora possibile identificare con certezza. Indagati per l’omicidio sono Mattia Toson e il padre Roberto: nessuna misura cautelare è stata disposta nei loro confronti e le indagini sono ancora in corso.

Il faro delle indagini fin dall’inizio fu però rivolto in prevalenza, senza tralasciare altre strade, sull’intera famiglia Toson che potrebbe essere coinvolta, in vario modo, nell’omicidio scaturito come rappresaglia dopo alcune risse avvenute in paese giorni prima dell’agguato.