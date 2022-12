Omicidio Alice Neri: un testimone vide un nordafricano vicino la sua auto

Si aggravano le ombre su Mohamed Gaaloul, catturato in Francia l’altro ieri e arrestato per omicidio volontario e distruzione di cadavere. Il tunisino, 29 anni, già implicato per un tentativo di estorsione contro un’altra donna (avrebbe minacciato una donna di diffondere loro video intimi se lei non avesse rinunciato a riavere 2mila euro!) e spaccio di droga, ma mai estradato, dovrà spiegare perché arriva allo Smart Cafè di Concordia dove Alice stava trascorrendo la serata col collega Marco alle tre del mattino, in bicicletta e si reca nella attigua sala slot. Dopo di che verso le 3.40 esce dal locale, va verso il luogo in cui Alice, che aveva già salutato l’amico, era ferma in auto e da quel momento si perdono le sue tracce: esce dal ’raggio’ delle telecamere mentre la sua bicicletta resta esattamente lì dove l’aveva lasciata. Da qui l’ipotesi che il tunisino sia entrato in auto con Alice. Ipotesi suffragata da un testimone oculare che avrebbe visto un nordafricano, simile all’indagato, avvicinarsi alla donna. E questo è un indizio pesante.

Poi la seconda novità. La Ford Fiesta della vittima, in base a quanto emerge dalle telecamere, fa un giro molto breve per poi fermarsi in una zona appartata dietro al locale, dove rimarrà circa un’ora) per poi raggiungere successivamente il posto in cui il giorno dopo viene trovato il corpo della 32enne.

L’avvocato dell’indagato, Roberto Ghini sottolinea: “In questa fase non entro nel merito: oggi assieme al collega avvocato Bergam del foro di Colmar abbiamo deciso di non opporci al rientro in Italia del nostro assistito, essendo nostra intenzione affrontare il più presto possibile questo procedimento. Stiamo studiando le carte che ci sono state consegnate solo oggi. Attendo di avere una conoscenza completa di tutti gli atti a carico del mio assistito per valutare ogni difesa”.

Il marito di Alice, Nicholas Negrini sottolinea come ritenga che l’incontro tra Alice e il 29enne sia stata una casualità. “Alice stava attraversando una tappa del suo percorso di psicoterapia che prevedeva il ritorno alla sua giovinezza, che aveva messo da parte con la nascita della nostra bambina. Non era una cosa che vedevo di cattivo occhio: sono cose che doveva affrontare per evolvere come persona e così pure per la coppia stessa. La cattura del tunisino è un primo passo verso la verità”.

