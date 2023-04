Omicidio a Vada: la vittima è un 57enne, ucciso a colpi di fucile

Il corpo senza vita di un uomo di circa sessant’anni è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi, Martedì 11 aprile, in un podere nel Livornese. Le ferite presenti sul corpo fanno pensare a un omicidio, in corso le ricerche in tutta la provincia.

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato poco dopo le 13 a Vada, frazione del comune di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, nel giardino di un podere.

Secondo le prime informazioni sul corpo dell’uomo, di circa sessant’anni, sono presenti feriti compatibili con un’arma da fuoco, probabilmente un fucile.

Gli agenti delle forze dell’ordine sono giunti sul posto in seguito alla segnalazione di alcuni residenti della zona, allarmati dal rumore degli spari.

Sul posto, oltre al sostituto procuratore Pietro Peruzzi, sono giunte volanti della polizia, pattuglie dei carabinieri e gli operatori del 118, con il medico sociale che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, quasi senza dubbio morto sul colpo in seguito a uno sparo partito da distanza ravvicinata.

Al momento sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti, che vanno dall’incidente, all’esecuzione (visto anche il numero di colpi uditi), e sono in corso le ricerche del presunto assassino. Le pattuglie, con l’aiuto di un elicottero dei carabinieri, stanno battendo tutte le aree della provincia di Livorno.

Le indagini invece si starebbero concentrando sull’ambito familiare della vittima, provando a capire se la tragedia possa essere avvenuta in seguito a un litigio tra parenti.

Al momento uno dei sospettati per il presunto omicidio sarebbe proprio il proprietario del terreno in cui è stato trovato il corpo, che sarebbe un parente acquisito della vittima.