Posti ombra completamente gratuiti per i residenti economicamente in difficoltà seguiti dai servizi sociali e per le associazioni di volontariato impegnate in progetti di inclusione ed aggregazione. L’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti conferma un’altra importante e bella iniziativa a favore di chi ha di meno mettendo a disposizione di famiglie ed associazioni di volontariato venti ombrelloni. 10 ombrelloni saranno messi a disposizione dallo stabilimento balneare “Biancamano” ed altri 10 dal “Dalmazia”. L’iniziativa nasce dalla stretta collaborazione tra l’assessore al sociale con Tatiana Gliori e l’assessorato all’associazionismo con Andrea Cosci.

“E’ una delle tante iniziative che la nostra amministrazione mette in campo, ogni anno, per dare risposte a chi vive in condizioni di svantaggio e non può permettersi una giornata al mare. – spiega Tatiana Gliori, assessore al sociale – Una delle recenti novità è la possibilità per le associazioni di volontariato scritte al regolare albo di poter usufruire di questo servizio che ricordo essere gratuito”. Il bando, per l’assegnazione degli ombrelloni sociali, sarà pubblicato nelle prossime ore sul sito del Comune di Pietrasanta.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts